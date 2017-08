Eesti korvpallikoondis tuli tänavu suvel kokku eesmärgiga mitte langeda mudaliigasse ja alustada sügisel „õigeid“ MM-valikturniiri mänge. Kosovo üle saadud 76:50 võit viis eestlased sihi saavutamisele päris lähedale. Teatavasti pääseb kolmeliikmelisest alagrupist edasi kaks paremat ning see tähendab, et kahe võiduga on võimalik jääda viimaseks ainult „surnud ringi“ tekkimise korral, kui konkurentidel on parem korvide vahe. Eestil on kahe mänguga nüüd kaks võitu käes ja korvide vahe juba +30. Viimaseks on võimalik jääda vaid juhul, kui ise nüüd kaks mängu kaotatakse ja korvide vahe kukub kõigist nõrgimaks ehk kindlasti negatiivseks; lisaks peavad Makedoonia ja Kosovo mängima välja „sobiva“ tulemuse. Senise põhjal on säärast stsenaariumit raske ette kujutada. Kõige kindlam on järgmisel kolmapäeval alistada kodus ka Makedoonia ja esikoht paistab.

Hallik ei tohiks veel karjääri lõpetada!

Täna jäi Eesti enam-vähem minutiga taha 0:7, kuid seekord koguti end kiiresti ning juba esimeseks väikeseks vaheajaks juhiti 17:15. Mäng tehti ära kahe järgmise veerandajaga, mille järel näitas tabloo 60:41. Kolmesed tabasid kenasti, korvi lähistelt lisandus samuti punkte, kuid mis peamine, kaitse töötas. Vastaste ohtlikem mees, endine Poola koondislane Dardan Berisha sopsas esimesel rünnakul kolmese, kuid jäi pärast seda pikaks-pikaks ajaks kuivale. „Pidasime mänguplaanist kinni, saime ühe mehe maha võetud. Kosovo sõltub temast päris palju (jutt käib Dardan Berishast – toim),“ märkis suurepärase partii teinud (15 p, 3 lp, 4 rs, +/- saldo +19) Reinar Hallik. Nii heas vormis mees ei saa ju karjääri lõpetada! „Midagi pole parata, järgmine mäng Makedooniaga on mulle kodupubliku ees viimane. Klubihooaega ei peaks keha enam vastu,“ nentis Hallik. Aga neid suviseid mänge peab vastu? „Üllatavalt hästi on pidanud.“ Parimat mängijat oli täna ometi üliraske valida, sest väärilisi kandidaate oli palju rohkem kui üks. Kasvõi kolmestepeo püsti pannud snaiprid (lisaks Hallikule Sten-Timmu Sokk), Berisha vastu kaitses head tööd teinud ning väljaku igas punktis kõvasti võidelnud Jaan Puidet ja Erik Keedus, targalt tegutsenud ja nutikalt vabu kaaslasi üles leidnud (kokku 8 korvisöötu!) Kristjan Kangur, samamoodi kasulikult mänginud Rain Veideman ja Janar Talts. Oma rütm on Eestile tähtsaim Sten-Timmu Soku sõnul ongi endale sobiv rütm Eesti mängus tähtsaim. „Meil läksid esimesed visked mööda, neil sisse. Otsisime õiget rütmi ja kui selle saad, võib tänapäeval minutiga vahe tasa olla. Kui alguses kõik ei sujugi, tuleb rahulikult edasi mängida, mitte teha lollusi,“ tõdes Sokk. „Olime alguses veidi passiivsed, otsisime, kuidas selle maa-ala vastu nüüd mängida. Kui saime oma tavapärase mängu käima, sisse-välja teravuse, tekkis kohe ka vabu viskekohti ja panime ära ka. Mul on hea meel, et suutsime oma mängu mängida enam-vähem algusest lõpuni. Vajame seda olenemata sellest, milline on seis tablool,“ lisas mängujuht. Eesti koondise peatreener Tiit Sokk tunnistas, et Kosovo nii agressiivseks alguseks meeskond polnud valmis, mängu edenedes saadi aga esmasest kohmetusest üle. „Suutsime nad kaitses surve alla panna. Võrreldes meiega oli nende visete valik kehv. Mängijate hulgalt ja kvaliteedilt oleme paremad, pingilt oli mehi võtta,“ lausus pealik. Kosovo juhendaja Brad Greenbergi sõnul tegi Eesti suurepärase mängu: viskas hästi ja oli kaitses tasemel. „Nüüd peame end järgmiseks mänguks koguma. Mõtlen vaid eesootavale kohtumisele, peame rohkem muretsema Makedoonia pärast,“ ei soostunud Greenberg arutama, kuidas võiks Kosovol Eesti vastu minna kodupinnal. Makedoonia ja Kosovo (neil on vastavalt 0 ja 1 võitu) kohtuvad laupäeval Skopjes. Eesti võõrustab järgmisel kolmapäeval Makedooniat ning siis loodab taas kaasa lüüa eilse mängu vigastuse tõttu vahele jätnud Kristjan Kitsing. MMi eelvalikturniir Eesti – Kosovo 76:50 Eesti: Hallik 15, 4 rs, Sokk 14, 3 rs, Veideman 12, 3 vl, Talts 10, 6 lp, 2 bl, Keedus 10, Puidet 6, 6 lp, 4 rs, Kangur 6, 5 lp, 8 rs, Laane 3, Hermet, Paasoja 0 Kosovo: Kastrati 11, Hajrizi 9, Berisha 8, 4 rs, Morina, F. Rugova 7, Veseli 4, 6 lp, Hajdari, Shoshi 2, G. Rugova, Sina, Mekaj 0. Eesti paremad Reinar Hallik 5 Rahvas nõudis juba esimestel minutitel Reinarit, mees tuli ja tegi, tabas kohe kolmese, tõmmates saali käima. Kokku kogunes 15 silma. Samuti hullutas Hallik publikut hiilgava platsinägemisega, millega ta kaaslased nii mõnelgi puhul uhkesse üksindusse mängis. Karjääri lõpetava mehe teine noorus! Sten-Timmu Sokk 5- Mängujuht esines endale omaselt mitte efektselt, kuid efektiivselt. Realiseeris suurepäraselt liikumised vastast halvanud kaugvisetega. Väike miinusmärk vaid kohtumise alguse tõttu, kui vastaste maa-ala kaitse lahtimuukimisega tekkis veidi probleeme. Kristjan Kangur 5- Koondise kogenuim mees on tähtsateks mängudeks tõusnud asendamatuks lüliks. Hindamatu on Kanguri must töö – katted, vastaste õigeaegne sudimine ja aukude lappimine. Lisaks andis 8 korvisöötu, võttes piltlikult öeldes mõnelgi korral Sokult mängujuhtimise. MEESKOND 5-