Londonis toimuval kergejõustiku MMil lõppes kolmapäevane võistluspäev šokiga: naiste 400 finaalis kindla liidrina lõpusirgele tulnud olümpiavõitja Shaunae MIller-Uibo kangestus viimasel 50 meetril ja lõpetas neljandana.

Kõigile jäi mõistmatuks, mis bahamalannaga täpselt juhtus. Ülimalt pettunud Miller-Uibo ise ajakirjanikele selgitusi ei jaganud ning ka Bahama dressides ringi liikunud inimesed olid nõutud ega teadnud ka tunnike pärast finišit, mis lõpusirgel täpselt juhtus.

So the women's 400m rematch produced a totally different result, but no lack of last-30m-drama, as Miller-Uibo fails at 370m. Francis wins pic.twitter.com/FTOyDQnAqy