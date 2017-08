Iga suurvõistlus pakub oma kangelasi ning nii suurel alal nagu kergejõustik kerkib ikka esile ka mõni uus nägu. Just niisuguse värske puhangu tõi 400 meetri tõkkejooksu norralane Karsten Warholm. Ta näitas, et jooksualal võib maailma valitseda ka valgenahaline. Ta näitas, et ühel füüsiliselt nõudlikumal alal võib võidutseda kõigest 21-aastasena. Mitmevõistlusest tulnuna näitas ta, et hakkama saab ka suurte spetsiifiliste tõketega staadioniringi kogemusteta. Karsten Warholmi võimsad emotsioonid. (Scanpix) Warholm mõjub ühest küljest külma põhjamaise viikingi ja teisest - just oma emotsionaalsuse mõttes - kuuma lõunamaalasena. Pole ime, et Warholm võitis maailma kergejõustikusõprade südamed. Karsten Warholmi võimsad emotsioonid. (Scanpix) Karsten Warholmi võimsad emotsioonid. (Scanpix)

Warholm ei vaadanud lõpujoonel vasakule-paremale, veendumaks, et tema on võidumees. Ta suunas alles mõni meeter pärast finišeerimist silmad tabloole ja need läksid suureks. Mees langes jooksurajale põlvili ega saanud tükil ajal üles. Sisuliselt ta tuli, nägi ja võitis - ning võib arvata, milline ootamatus oli see talle endalegi ja milliseid tundeid tekitas. Karsten Warholmi võimsad emotsioonid. (Scanpix)

Tegemist on Norra esimese MM-kullaga pärast Ingrid Kristianseni 10 000 meetri triumfi 30 aastat tagasi Roomas. "Ma ei suuda seda uskuda. Olen töötanud väga kõvasti, aga ma ei tea, mida tegin. See on vapustav tunne," otsis Warholm pressikonverentsil sõnu. Karsten Warholmi võimsad emotsioonid. (Scanpix) Keegi andis talle tribüünilt viikingikiivri ning noor mees läks sellega auringile. "See kiiver sobis mulle hästi pähe. Ja aarvasin, et see sobis sel hetkel. Ilm on külm ja vihmane nagu Norraski!" Karsten Warholmi võimsad emotsioonid. (Scanpix) Karsten Warholmi võimsad emotsioonid. (Scanpix) Warholm võttis soosikult, ameeriklasest olümpiavõitjalt Kerron Clementilt võimaluse tulla esimese mehena sel alal kolmekordseks maailmameistriks. Norralane lõpetas ajaga 48,35, Clement 17 sajandikku hiljem. Tõsi, nende vahele mahtus Kuubal sündinud Türgi esindaja Yasmani Copello 48,49ga. Karsten Warholmi võimsad emotsioonid. (Scanpix) Warholm oli juunikuus viinud kodumaal Oslos Teemantliiga etapil riigi rekordi 48,25ni. Eile läbis ta rasketes tingimustes raja kõigest kümnendiku võrra aeglasemalt. Mehe taktika oli lihtne: stardist alates kõik välja panna ja joosta nii kaua, kuni jaksu jätkub. Jätkus lõpujooneni. Karsten Warholmi võimsad emotsioonid. (Scanpix) "Sain stardist hästi minema ja hoidsin tempot hästi. Olen oma esitusega väga rahul. Loodan, et Norra inimesed on sama õnnelikud nagu minagi," õhkas Warholm. Karsten Warholmi võimsad emotsioonid. (Scanpix) "Kümnevõistlus andis mulle tõkkejooksuks tõeliselt hea põhja. Kogu au läheb treenerile, kes vormis minust maailmaklassi tõkkejooksja," kiitis ta. Warholm tuli 2013. aastal kaheksavõistluses Euroopa noortemeistriks, aasta hiljem saavutas 18-aastasena tõketeta staadioringil aja 46,31. Eelmise aasta EMil Amsterdamis viis ta Norra 400 meetri tõkkejooksu rekordi 48,84ni.