Üks päev vähem kui poole aasta pärast avatakse Lõuna-Koreas Pyeongchangis taliolümpiamängud ning taas tõuseb päevakorda Venemaa sportlaste teema.

Briti meedia väitel nõuab rahvusvaheline olümpiakomitee ROK Venemaalt sealsele sportlaste mängudele lubamiseks mitme tingimuse täitmist, sealhulgas väidetavalt 100 miljoni dollari tasumist. ROK eitab raha nõudmist, rahvusvahelise antidopinguagentuuri WADA sportlaskomisjoni juht Beckie Scott aga leiab, et trahv oleks liiga leebe karistus.

"Ausalt öeldes leiavad paljud sportlased, et Venemaa pole veel teinud 2014. aasta Sotši talimängude dopinguvassimistest reaalseid järeldusi. Venemaa sai 2016. aasta olümpial võistelda oma lipu all ja võita medaleid. WADA sportlaskomisjoni meelest pole see normaalne," rääkis omaaegne tippsuusataja, 2002. aasta Salt Lake City talimängudel kulla võitnund Scott portaalile Inside the Games.

ROK teatas, et Venemaa-teemaga tegeleb praegu kaks komisjoni, mida juhivad Samuel Schmid ja Denis Oswald. Enne nende töö lõppemist - tähtaeg on oktoobris - ei võeta ROKi teatel vastu ühtegi otsust.