Hollandi kõrgliigast välja langenud klubi Go Ahead Eagles teatas, et lõpetas lepingu Henrik Ojamaaga. Kus Ojamaa karjäär jätkub, on selgusetu.

Ojamaa sõlmis aasta eest Go Aheadiga kaheaastase lepingu, talvel anti ta laenule Šotimaale Dundee'sse. Sel suvel käis ta testimisel Rootsis ja teda seostati ka mõne Poola klubiga, kuid lepinguni ei jõutud.

Kaheksa aasta jooksul on Ojamaa esindanud juba tosinat välisklubi! Sellesse nimekirja kuuluvad Derby County (2009/10), Stafford Rangers (laenul, 2009), Aacheni Alemannia (2010/11), Sittardi Fortuna (laenul, 2011), Rovaniemi PS (2011), Motherwell (2012/13), Varssavi Legia (2013-15), Motherwell (laenul, 2014/15), Sarpsborg (laenul, 2015), Swindon Town (2015/16), Innsbrucki Wacker (2016), Go Ahead Eagles (2016/17), Dundee (laenul, 2017).