25aastane ründav poolkaitsja on Reali esindanud alates 2013. aastast ning on end tõestanud fantastilise mängujuhina. Hispaania koondises on ta kirja saanud 20 kohtumist.

2. AS Monaco juveel Kylian Mbappe liitub Pariisi Saint-Germainiga. 18aastast mitmekülgset ründajat on sel suvel seostatud vaat et iga Euroopa tippklubiga, kõige enam aga Madridi Reali ja Londoni Arsenaliga.

Suurbritannia meedia andmeil teeb Mbappe aga Realile ja Arsenalile ninanipsu ning liitub hoopis Monaco rivaali PSGga. Kui Neymari eest maksis Prantsusmaa sats Barcelonale 222 miljonit eurot, siis Mbappe eest tasutakse 180 miljonit.

Õhtulehe hinnang: Oleme alati arvanud, et Mbappe jääb Monacosse, sest seal on talle tagatud stabiilne mänguaeg. Lisaks on tundunud, et ega pallur ise Monacost sel suvel väga minema ei kibele.

Seega ei usu me, et Mbappe PSGga liitub. Muidugi, kui tehing peaks siiski täide minema, oleks väga huvitav teada, kuidas PSG Financial Fair Play reeglitest end mööda vangerdab.

Kylian Mbappe. (VALERY HACHE)

3. Londoni Chelsea üritab linnarivaal Arsenalilt napsata 23aastast Alex Oxlade-Chamberlaini. Väidetavalt on Chelsea ääremängija eest teinud ligi 40 miljoni euro suuruse pakkumise.

Chamberlain liitus Arsenaliga suurte ootustega, kuid inglane pole suutnud neid täita. Tõsi, ta on tihtipeale olnud kimpus ka vigastustega ning ehk pole Chamberlain just seetõttu suutnud Arsenalis oma potentsiaali realiseerida.

Chelseat ja 2011. aastal Kahurimeestega - nii fännid Arsenali kutsuvad - liitunud pallurit on paari pandud juba pikalt, mis pole ka ime, sest Chamberlaini leping Arsenaliga saab järgmisel hooajal läbi.

Õhtulehe hinnang: Tundub, et sellel kuulujutul on jalgu all küll. Väidetavalt pole Chamberlain Arsenalis õnnelik ning ei soovi lepingut pikendada, mistõttu on Londoni satsil suurepärane võimalus inglase eest kena kopikas kasseerida.