23aastane Janek Õiglane kinnitas homme Londonis algava MMi kümnevõistluse eel, et tema tervis on korras. 24aastased Maicel Uibo ja Karl Robert Saluri puhul päris nii kahjuks öelda ei saa.

2015. aastal 8356 punkti kogunud Uibo vaevles pikalt reielihase vigastuse küüsis, Salurile teeb muret vasaku jala sisemine põlveside, mis teeb keeruliseks tõkete ületamise.

Vaatamata muredele olid mehed võistluse eel positiivselt meelestatud. „Viimased nädalad on kulgenud plaanipäraselt. Massažilaual on rõhk ikkagi teatud piirkondadel – tagareiel, kannal, seljal ja küünarnukil. Tavaline kümnevõistleja elu. Samas tunnen, et olen iga ala hästi sooritamiseks valmis,“ kinnitas Uibo.