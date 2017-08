Pikaaegne naiste tennise valitseja Serena Williams teatas tänavu aprillis, et ootab last. Ameeriklanna sõnul teeb emadus temast tõelise naise.

35aastane Williams peaks sünnitama septembri alguses ning ta usub, et lapse ilmale toomine annab talle jõudu juurde. "Tunnen, et olen kõigeks valmis. Austan tohutult naisi, kes sünnitavad," sõnas ta. "Olen saamas tõeliseks naiseks."

Williamsi sõnavõtt on tekitanud paraja pahameeletormi. Sotsiaalmeedia kubiseb inimestest, kes ei teadnud enda sõnul varem, et tõeliseks naiseks on võimalik saada vaid sünnitades. "Kõik naised on tõelised, mitte ainult need, kes emaks saavad," säutsuti Twitteris.

@serenawilliams So, in your view, I'm not a real woman because I CHOSE not to have children? 🤷🏽‍♀️#ChooseYourWordsCarefully pic.twitter.com/HnQYn71Ldt — RoseFire (@native_amaris) August 8, 2017

Really unfortunate statement from her. All women are real, not just the ones who give birth. — michael epps (@michael_epps) August 8, 2017

Didn't know I had to have a baby to be a "real woman"..thanks for letting me know @serenawilliams — Kimberly Joyce (@KimSavinoJoyce) August 8, 2017