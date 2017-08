Jalgpallikohtunik Ryan Atkin tunnistas, et on homoseksuaalne. 32aastasest vilemehest sai esimene vutikohtunik Inglismaal, kes on kapist välja tulnud.

Albionimaa jalgpalliliit on õnnelik, et Atkin julges oma seksuaalset orientatsiooni avalikult välja öelda. "Ryani avaldus tugevdab fakti, et jalgpallikohtunikuks võib tõepoolest saada igaüks," sõnas Inglismaa kohtunike arengu eest hoolitsev Neale Barry.

"Atkin usub, et inimesed, kes on endaga rahul, teevad oma tööd paremini ning kirjutan sellele mõttele kahe käega alla. Peame kõiki kohtunikke toetama ning tegema kõik selleks, et nende kogemused oleksid positiivsed," lisas Barry.

Vilemees Atkin pole veel Inglismaa kõrgliigas ehk Premier League'is õigust mõistnud. Küll on ta töötanud küljekohtunikuna Albionimaa esiliigas ehk Championshipis.

"Mina pole kunagi homofoobiat kogenud, aga tean, et teised kohtunikud on. Minu suurimaks väljakutseks ongi tõik, et pärast kapist välja tulemist võivad mängijad, pealtvaatajad ja võib-olla isegi kolleegid mind mu seksuaalse orientatsiooni tõttu sõimata," avaldas Atkin.