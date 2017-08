Superkarikamatšiga on alati käinud kaasas sõumängu maine, kus hordide viisi ametnikke ning sponsoreid. Jalgpalliliidu koostöösuhete spetsialist Siim Juks kinnitas Õhtulehe jalgpallisaates "Kolmas poolaeg" , et Eesti spordisõber ei pea muretsema, et pintsaklipslased ta staadionilt välja puksivad. Skopjes asuv Philipp II staadion mahutab üle 33 000 pealtvaataja ning umbes pool piletitest läks läbi UEFA loterii üldmüüki. Kokku soovis mängule pileteid saada 102 857 inimest. Kõige rohkem sooviavaldusi tuli just Makedooniast ning loosiõnn naeratas umbes igale kuuendale.

Tänavu alustas UEFA mängupääsmete müügiga aprillis. Uuel aastal oodatakse seni, kuni mõlemad finalistid selgunud. Skopjes maksid matšipiletid ametlikult 15-50 eurot, kuid kuna vastasseis osutuks tõeliseks maiuspalaks, kerkisid mustal turul hinnad lausa üle 1000 euro. Kui palju tuleb rahakotti kergendada Tallinnas?

„Ma usun, et piletihindu kolmega ei korrutata,“ viitas Juks Makedoonia sellele, et Makedoonia keskmine netokuupalk (372 eurot) on oluliselt väiksem kui Eestis. „Aga selge on see, et kallimad piletid saavad olema rohkem kui 50 eurot. Me ise eeldame, et see võiks tulla 20 eurot rohkem. See sõltub väga palju finalistidest.“