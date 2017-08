Londonis toimuval kergejõustiku MMil jõudis bahamalanna Shaunae Miller-Uibo 200 meetri jooksus 22,49ga finaali. Mõõduvõtt toimus päev pärast 400 meetri finaali, kus Miller-Uibo lõpusirgel liidrikohalt kangestus ja esimesena medalita jäi.

"Hea on tagasi rajal olla. Tahan juhtunu unustada ja keskenduda 200 meetri jooksule. Tean, et inimeste arvates sain ma vigsatada, kuid tegelikult juhtus midagi veidrat: jooks oli minu kontrolli all ja vaatasin üles suure ekraani poole, kuid astusin valesti ning kaotasin täielikult tasakaalu. See kõik on osa spordist," ütles ta.

Naiste 200 m finaal peetakse reede õhtul viimase alana.