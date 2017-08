Eile Londoni kergejõustiku MMi meeste 200 meetri jooksu suurimateks favoriitideks peetud Wayde van Niekerk (Lõuna-Aafrika Vabariik) ja Isaac Makwala (Botswana) jäid mõlemad kullast ilma. Isegi õnnetum oli Türgi esindaja Ramil Guliyevi järel hõbedaga leppima pidanud van Niekerk, kes ei suutnud pärast võistlust pisaraid tagasi hoida.

Põhjus polnud aga oodatust kahvatumat värvi medalis, vaid Makwala kahe päeva tagused kommentaarid, kus viimane viitas, et van Niekerk on rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) lemmiklaps. Mäletatavasti ei lastud van Niekerki suurimaks konkurendiks peetud Makwalat ei 200 meetri jooksu eeljooksus ega 400 meetri finaalis rajale, sest tal kahtlustati noroviirust ehk oksendamistõbe.

"Toimumas on midagi kahtlast, mida nad (IAAF) ei taha meile öelda. Asi pole selles, et ma oleks haige, siin on midagi muud. Usain Bolt lõpetab karjääri, seega tahab IAAF, et keegi saaks kergejõustiku uueks esindusnäoks," viitas Makwala teisipäeval BBC-le antud usutluses just van Niekerkile, keda nimetati MMi eel korduvalt sprindikuninga Bolti järeltulijaks.