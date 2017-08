Balti riikides opereeriv globaalne spordiennustus- ja online kasiino portaal Betsafe sõlmis sponsorlepingu tuntud poksistaar Conor McGregoriga vaid mõned nädalad enne kauaoodatud Mayweather vs McGregor matši Las Vegases.

Conor McGregori sõnul on tal au olla sellise suurepärase brändi saadik nagu Betsafe. “Tõelised mängurid teavad, et võimalused on nende vastu, aga me ka teame, et spordis kirg ületab šansid,“ ütles McGregor.

Globaalse spordiennustus- ja online kasiino portaali Betsafe’i Balti riikide turundusdirektori Kaido Ulejevi sõnul on Conor McGregor hetkel üks maailma kuulsamaid sportlasi, keda iseloomustab silmapaistev talent, tööeetika ja iseloom – väärtused, mida ka bränd endas kannab. “Spordis jääb kirg alati peale ning usume siiralt, et McGregor on selle põhimõtte kehastus,” lisas Ulejev.

Loe lähemalt ja pane oma panused sajandi poksimatšile Betsafe’s: https://www.betsafe.ee/et/spordiennustus#/#?cat=®=&sc=14843

Betsafe on spordi suurtoetaja nii rahvusvahelisel tasandil kui ka lokaalselt tegevusriikides, toetades muuhulgas näiteks nii Manchester City jalgpallimeeskonda kui ka Eesti Jalgpalli Liitu juba seitsmendat aastat järjest. Sponsorlepe Conor McGregoriga on Betsafe’il Euroopa riikides sõlmitud järgnevaks 18 kuuks.

Betsafe pakub suurt hulka esmaklassilist spordiennustust, online-pokkerit, mitmeid veebipõhiseid osavus- ja õnnemänge ning online-kasiinot turvalises ja lõbusas keskkonnas. Portaal pakub spordiennustust enam kui 4000 erinevas kanalis, sisaldades nii live-panustamise kui ka suurt hulka in-play panustamise võimalusi. Online-kasiino mängudest on saadaval muuhulgas nii blackjack ja rulett kui ka mänguautomaadid ja video-pokker.

Betsafe.com ja Betsafe mobiilset rakendust opereerib BML Group Ltd, kes omab Malta hasartmängunõukogu litsentsi. Ettevõte opereerib ligi 20 erinevat brändi erinevates riikides – teiste hulgas Betsson.com, Betsafe.com, Nordicbet.com ja CasinoEuro.

Betsson Group on rohkem kui 50-aastase kogemusega ja üks maailma suurimaid veebipõhiseid hasartmänguteenuseid pakkuv ettevõte, mis kuulub Stockholmi börsil noteeritud Rootsi ettevõttele Betsson AB (OMX: BETS B).

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!