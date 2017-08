Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi Liverpool teatas, et nende suurim staar Philippe Coutinho jääb vähemalt esialgu nende ridadesse.

Brasiilia koondislast on pikalt jahtinud Barcelona, kes on Inglismaa meeskonnale valmis maksma 100 miljonit eurot. Kui hiljuti kinnitas Liverpooli loots Jürgen Klopp, et Coutinho ei lähe tiimist kuhugi, siis tänane avaldus paneb kuulujuttudele veelgi tihedama kaane peale.

"Tahame tuua selgust Philippe Coutinho võimaliku ülemineku osas. Klubi kindel hoiak on, et me ei kaalu tema puhul ühtegi pakkumist ja suvise üleminekuakna lõppedes on ta endiselt Liverpooli pallur," seisis teadaandes.