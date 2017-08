Õhtulehe hinnang : Spursi olematu aktiivsus käimasoleval üleminekuaknal on nii mõnegi fänni murelikuks teinud, kuid ilmselt on peatreener Mauricio Pochettino oma koosseisuga lihtsalt väga rahul.

Väidetavalt on Spurs Diopi jälginud juba kaua ning täna astuti Celta Vigoga mehe ülemineku osas läbirääkimistesse. Et Londoni tiimil raha ning huvi poolkaitsja eest jagub, oleme kindlad, et tuleval nädalal on Diop juba Spursi pallur.

2. Londoni Arsenal võib oma kaitsjast ilma jääda. Hispaania sats Valencia huvitub Arsenali Gabirel Paulistast, kes liitus Albionimaa klubiga tunamullu Villarrealist.

Gabriel Paulista. (Andrew Couldridge)

26aastane brasiillane on Arsenali eest Inglismaa kõrgliigas väljakul käinud 46 kohtumises, mis pole küll paha number, aga annab selgelt märku, et Paulista näol on tegemist varumehega.

Valencias saaks Sambamaa mees ilmselt oluliselt rohkem mänguaega. Hispaania sats soovib Paulistat, sest klubi senine parim keskkaitsja Ezequiel Garay on lahkumas Moskva Spartakisse.

Õhtulehe hinnang: Usume, et see diil läheb läbi. Tõenäosust lisab tõik, et Valencia juhendaja Marcelino on Paulistaga varem töötanud ning väidetavalt jäi ta brasiillasega Villarrealis väga rahule.

3. West Ham tahab Euroopa meistrist teha oma rekordostu. Slaven Bilici juhendatav klubi on Lissaboni Sportingu poolkaitsja William Carvalho eest teinud 30 miljoni euro suuruse pakkumise.

25aastane Angolas sündinud portugallast on varem seostatud teise Londoni klubi Arsenaliga, kuid näib, et hoopis West Ham tahab kaitsvat poolkaitsjat hirmsasti endale saada.