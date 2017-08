Londoni MMi kümnevõistluses hoiab Karl Rober Saluri kolme ala järel 2622 punktiga neljandat kohta (10,55, 7.42, 13.98). Janek Õiglane on 2534 punktiga 12. (11,08, 7.33, 15.13) ja Maicel Uibo 2324 punktiga 28. kohal (11,35, 6.97, 14.08).

Uibo ja Saluri treener Petros Kyprianou sõnul pole tulemused tema jaoks üllatavad. „Karl on väga heas vormis. Tal on selja taga pikk ülikoolihooaeg, kuid nägime palju vaeva, et ta jõuaks ka tiitlivõistlustele heas vormis,“ ütles Georgia ülikoolis töötav treener.

Karl Robert Saluri Londoni MMil. (DYLAN MARTINEZ)

Reielihase vigastusest taastunud Uibo puhul oli Kyprianou sõnul teada, et esimestel aladel ta ilmselt ei sähvata: „Paar nädalat tagasi arvasin, et Maicel ei saagi MMil osaleda. See oli enne seda, kui ta Eesti meistrivõistlustel oma vormi tõestas. Vahetult enne MMi oli tegelikult teada, et sprindis ja kaugushüppes tuleb raskusi ja nii ka läks.