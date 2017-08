Ta lisas: "Kindlasti on see mu lemmik asfaltralli. Igal kiiruskatsel ootab ees uus väljakutse ja tingimustega kohenemine muudab võistluse põnevaks. Samuti võib ilm kiiresti muutuda, mis segab kaarte veelgi."

Rallihooaja kümnenda mõõduvõtuni Saksamaal jääb täpselt kuus päeva ning Ott Tänak on võistluse eel ootusärev.

Kohta Eesti rallimees lubada ei julge, kuid koos Martin Järveojaga minnakse endast parimat andma. "Ajalugu on näidanud, et Saksamaa võib kõike juhtuda," rääkis Tänak. "Meie peamine siht on meeskonnale vajalikud punktid ära tuua."