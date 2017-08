Tänavu juba Levadiat üllatanud viljandlased said kaheväravalist eduseisu nautida 55. minutini. Seejärel leevendas Flora seisu Rauno Sappinen. 80. minutil seadis viigiseisu tabloole Martin Miller. Viimase naela lõi Viljandi kirstu Brent Lepistu, kes liidermeeskonnale vajalikud kolm punkti tõi.

Ühtlasi oli tänane kaotus Levadiale alles hooaja teiseks. Kolmandas tänases kohtumises alistas Paide Linnameeskond 3:1 Narva Transi.

Flora edu kasvas seega Levadia ees 10 punktile. Sama kaugel on ka Nõmme Kalju, kuid neil on üks mäng vähem peetud.