Milline on 24aastase mehe eesmärk õnnestunud avapäeva järel? „Punktidest ei tahaks praegu rääkida, püüan sarnase emotsiooniga lihtsalt teisele päevale vastu minna. 4200 punktiga on päris mõnus magama minna.

Enne võistlust oli mu avapäeva isiklike rekordite summa 4164, seega tegin üllatavalt hästi. Varem mõtlesin, et olen rohkem teise päeva vend, aga nüüd vist enam mitte. Püüan homme ikka sama palju punkte koguda.“

Karl Robert Saluri kogus avapäeval 4204 punkti ja edestab rekordigraafikut 42 punktiga. Tema seeria: 10,55, 7.49, 13.98, 1.84, 47,76.

Karl Robert Saluri Londoni MMil. (LUCY NICHOLSON)

„100 meetri kohta pole midagi öelda, tuul oleks võinud natuke kasulikum olla. Kauguses oli väga raske, sest igal katsel oli 1 m/s vastutuul. Olin üks ainukesi, kellel ei vedanud. Ootasin kogu aeg ära, kohe kui nägin, et tuul hakkas tulema, hakkasin jooksma. See oli emotsionaalselt väga hea, et viimasel katsel 7.49 hüppasin,“ rääkis Saluri.

„Kuulitõuge oli vaimselt raske, sest randmevigastus ei lubanud seda täiega teha. Võtsin viimased neli päeva palju valuvaigisteid. Loodan, et see homme teivashüpet ei sega.“

Kõrgushüpe on aga endiselt Saluri kirstunael: „Viiendat või kuuendat võistlust järjest hüppasin soojendusel rohkem kui võistlusel. See pole normaalne, et hüppan pikas dressis rohkem.“

400 m jooksuga jäi Saluri rahule.