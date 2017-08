JALGPALL

Jalgpalli Inglismaa kõrgliigas sai kell 17.00 lähte viis kohtumist.

Londoni Chelsea vs Burnley 2:3

Crystal Palace vs Huddersfield 0:3

Everton vs Stoke City 1:0

Southampton vs Swansea 0:0

West Brom vs Bournemouth 1:0