Õige kümnevõistlusefänn vaatab võistlust ikka nii, et punktitabel on kõrval ja paber-pliiats käes. Et Londoni MMil on hea võimalus oma meeste tublile võitlusele kaasa elada, tuleb Õhtuleht vaatajale appi, avaldame kõigi praeguseks olulisemate tegijate liikumise võrreldes tipptulemuse graafikuga ning edasi saab juba igaüks vaadata, millised on ühe või teise sportlase võimalused! Kell 12 läks lahti 110 meetri tõkkejooks.

Kuues ala, 110 m tj:

Janek Õiglane saab isikliku rekordi graafikuga võrreldes 16 sajandikku parema aja 14,56 ning on nüüd juba 159 punktiga plussis! Karl Robert Saluri 15,36 tähendab aga rekordigraafikuga võrreldes miinust ning nüüd on ta kuue ala järel veel 10 silmaga plussis (rekord 8108). Maicel Uibo parandas 14,90ga veidi rekordigraafiku (8356) tulemust, jäädes sellele nüüd alla 265 punktiga.