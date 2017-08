Õige kümnevõistlusefänn vaatab võistlust ikka nii, et punktitabel on kõrval ja paber-pliiats käes. Et Londoni MMil on hea võimalus oma meeste tublile võitlusele kaasa elada, tuleb Õhtuleht vaatajale appi, avaldame kõigi praeguseks olulisemate tegijate liikumise võrreldes tipptulemuse graafikuga ning edasi saab juba igaüks vaadata, millised on ühe või teise sportlase võimalused!

Nüüd, kaks ala enne lõppu hakkab pilt üha rohkem selginema, Õiglane on 5.-7. koha mängus koos grenadalase Kurt Felixi ja ukrainlase Oleksi Kasjanoviga. Nad kõik lähevad umbes 8300 punkti peale, väga palju võib paika panna odavise. Järgmised mehed pärast neid peaks jõudma paremal juhul 8200 algusesse.

Liider Kevin Mayer kaotas teivashüppega palju punkte (nullist ei jäänud palju puudu, ta ületas algkõrguse 5.10 alles kolmandal katsel!), kuid sihib 8800 silma ja kui midagi katastroofilist ei juhtu, võtab kulla. Hõbeda-pronksi jagavad 8600 punkti kanti minevad sakslased Rico Freimuth ja Kai Kazmirek, neljandana lõpetab 8400 punkti kandis kanadalane Damian Warner (isiklik rekord 8695).

Õiglasel on praegu 6770 punkti - 53 rohkem kui Felixil, ent 144 vähem Kasjanovist. Ent ees seisab meie mehe ja Felixi trumpala, kuid Kasjanovi kirstunael odavise. Seal maksab umbes 6,5 meetrit 100 punkti ning Õiglane viskas oma rekordseerias 68 ja Felix 72 meetrit, Kasjanov maadleb aga 55 meetri kandis.

Teivashüppes täpselt 5 meetrit alistanud ja oma rekordseeriaga võrreldes 15 lisapunkti teeninud Karl Robert Saluri (kokku on ta 8108ga võrreldes 44ga miinuses) asub 13. kohal ja väike tõusuvõimalus on veel olemas. Tahapoole ta enam langeda ei tohiks - ameeriklane Zach Ziemek seirab küll tosina silma kaugusel, kuid odaviskes on mehed üsna võrdsed, keskmaajooksus eestlane aga selgelt parem.

Seitsmes ala, kettaheide:

Janek Õiglane (42.11) annab sel MMil teist korda isikliku rekordi graafikuga võrreldes natuke punkte ära, kuid on kokkuvõttes ikkagi 142ga plussis ehk liigub jätkuvalt 8300 punkti graafikus. Maicel Uibol (47.88) on rekordigraafikuga (8356) võrreldes miinust 236 silma. Liider Kevin Mayer heitis 47.14 ja jätkab 8900+ punkti graafikus.

Teises grupis ületas iseennast kõige enam Oleksi Kasjanov, kes suutis 48.79 ehk hooaja parima (8281) võistlusega võrreldes peaaegu neli meetrit rohkem. Parimaga võrreldes kerkis ta miinuspoolelt 5 punktiga plussi.

Janek Õiglane jätkab veel üheksandana, kuid on väga heal rünnakupositsioonil, sest vahetult tema ees asuvad Felix, Williams ja Roe on kõik nõrgad teivashüppajad (4.50 kanti). Õiglane on tänavu aga ületanud 5.10, lisaks on ta tugev odaviskaja ega ole papist poiss 1500 meetri jooksus. Kolmandana jätkav Kasjanov pole aga ei teivashüppes ega odaviskes tugev, nii et Õiglasel on kõik võimalused ka temast möödumiseks!

Kettaheidegi nõudis ühe ohvri: nullile jäi 55-meetri-mees ja kenasti 8200-8300 punkti konkurentsis püsinud Lindon Victor!

Kuues ala, 110 m tj:

Janek Õiglane saab isikliku rekordi graafikuga võrreldes 16 sajandikku parema aja 14,56 ning on nüüd juba 159 punktiga plussis! Karl Robert Saluri 15,36 tähendab aga rekordigraafikuga võrreldes miinust ning nüüd on ta kuue ala järel veel 10 silmaga plussis (rekord 8108). Maicel Uibo parandas 14,90ga veidi rekordigraafiku (8356) tulemust, jäädes sellele nüüd alla 265 punktiga.

Viie ala järel:

Enne teist päeva asub Janek Õiglane väga heal löögipositsioonil! Ta on oma isikliku rekordi 8170 punkti graafikuga võrreldes 140 punktiga plussis ehk kui teeb sama hea teise päeva, saab lõpuks kokku 8310 punkti. See võib paremal juhul tõsta ta esikuuikusse!

Õiglane hoiab praegu 12. kohta. Oluline on jälgida sedagi, kes millises vormis on. Kui 8500 punkti mees on avapäevaga andnud ära 200 silma (nagu näiteks hollandlane Eelco Sintnicolaas), siis võib eeldada (ehkki alati ei pea nii minema!), et ka teine päev toob miinuseid. Heas vormis sportlased, vastupidi, võivad hea emotsiooni pealt jätkata positiivsel lainel.

Ees seisab veel äge võitlus, aga Õiglasel on kõik võimalused pälvida õhtuks Eesti sportlaste Londoni MMi seni parim koht - ja tore, kui selle nimel läheb rebimiseks odaviske lõppvõistlusel osaleva Magnus Kirtiga! Seni on Gerd Kanter saanud kettaheites 12. ja Grit Šadeiko seitsmevõistluses 13. koha.

Aga nüüd punktid puust ja punaselt ette. Nagu näha, liigub suursoosik Kevin Mayer oma niigi hea isikliku rekordi 8834 punkti graafikust veel jupp maad eespool! NB! Enamik vaadeldavatest sportlastest on püstitanud isikliku rekordi kas tänavu või mullu, nende puhul käib võrdlus rekordigraafikuga. Kel aga tippmark ammu tehtud, vaatleme võrdlust tänavuse või mulluse parimaga (Oleksi Kasjanov).

Sportlane 8 ala järel Isiklik rek. Võrreldes rek. graafikuga

1 Kevin Mayer (FRA) 7237 8834 -9

2 Rico Freimuth (GER) 7121 8663 -70

3 Kai Kazmirek (GER) 7021 8580 -16

4 Oleksi Kasjanov (UKR) 6914 8281 +5

5 Damian Warner (CAN) 6867 8695 -302

6 Janek Õiglane (EST) 6770 8170 +142

7 Kurt Felix (GRN) 6717 8509 -200

8 Devon Williams (USA) 6704 8345 -198

9 Pau Tonnesen (ESP) 6700 8102 -26

10 Jorge Urena (ESP) 6678 8121 +45

11 Martin Roe (NOR) 6643 8144 +44

12 Adam Helcelet (CZE) 6609 8335 -209

13 Karl Robert Saluri (EST) 6594 8108 -44

Toome ära eestlaste teise päeva graafikud oma rekordiseerias.

Janek Õiglane: 14,72 - 42.98 - 5.10 - 68.79 - 4.41,53

Karl Robert Saluri: 15,09 - 43.80 - 4.95 - 57.99 - 4.27,43