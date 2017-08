Ütled London, mõtled terror? Päris nii traagiline olukord ilmselt ei ole, kuid ilmselgelt tekitavad Suurbritannias toimuvad massiüritused väikestviisi kõhedust. Erand pole ka kergejõustiku MM.

„Tunnistan ausalt, et vahel tunnen kodust välja astudes end veidi ebakindlalt, kuid kergejõustiku võistlusel valdab südames kuidagi rahulik tunne. See on pereüritus, kus käivad rahulikud inimesed. Siin saavad kokku nii lapsed kui ka vanavanemad,“ räägib vabatahtlik Joe.

Suurbritannia spordisuve kaks tippsündmust on juuni alguses Cardiffis toimunud jalgpalli Meistrite liiga finaal ja 4. augustil Londoni olümpiastaadionil alanud kergejõustiku MM. Tuleb tunnistada, et sündmuste korralduslikud pooled erinevad drastiliselt.

Rõhk kogemusel, mitte massil