Ragnar Klavani leivaisa FC Liverpool alustas Inglismaa kõrgliiga tänavust hooaega Londonis, kui sõideti külla sealsele Watfordile. Tasavägises kohtumises korda mööda väravaid paugutanud meeskonnad lahkusid platsilt 3:3 viigitulemusega. Täna ametlikes kohtumistes 100. korda Liverpooli juhendanud Jürgen Klopp on oma Inglismaal veedetud aja jooksul suutnud võita täpselt pooled peetud mängudest.

Teise poolaja alguses olid Jürgen Kloppi hoolealused peatreeneri juubelimänguks justkui ümber sündinud. Kümne minutilise mängu järel teenis Liverpool penalti, mille Firmino ka külmavereliselt realiseeris.

Kaks minutit hiljem said pealinna külla sõitnud Punaste (Liverpooli hüüdnimi – K.J.) poolehoidjad juubeldada juba juhtvärava üle. Ideaalselt ajastatud jooksuga sai väravavahiga üks-ühele jälle brasiillane Firmino, kelle tõste üle kollikipri küll ebaõnnestus, kuid õigel ajal õigel kohal oli klubi uus täiendus Mo Salah, kes Liverpooli 3:2 ette viis.

Paraku ei õnnestunud Liverpoolil võidupunkte endaga kaasa võtta. Üleaja neljandal minutil ei saanud meeskonna kaitsjad hakkama Watfordi nurgalöögiga ja külaliste hetkelise peata oleku kasutas ära Miguel Angel Britos, kes palli üle väravajoone suskas. Viigiseisul 3:3 kohtumine ka lõppes.

Ragnar Klavan täna väljakule ei saanud ja veetis terve kohtumise varumeestepingil.

Jürgen Kloppi jaoks oli tegemist sajanda ametliku kohtumisega Liverpooli vutikantsi eesotsas. Senise 100 mängust on mees võitjana väljunud 50 korral, viike ja kaotusi on vastavalt 29 ning 21. Sakslase hoolealuste väravate vahe on +74 (182 – 108).