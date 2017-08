Endine amatöörjalgpallur Phil ja ratastoolis Katie ärkasid hommikul kell 5, et Liverpoolist rongi peale astuda ja hooaja avamatši vaatama sõita. „Klavan on minu jaoks tubli meeskonnamängija,“ ütleb Phil.

Ta jätkab: „Kui meil õnnestub endale saada Virgil van Dijk (Southamptoni ja Hollandi koondise keskkaitsja, keda pikalt on pikalt Liverpooliga seostatud – toim), siis Klavan ilmselt enam mängu ei pääseks. Ma ei kritiseeri mitte kunagi tema ponnistusi. Pole kahtlustki, et Klavan annab alati endast sada protsenti. Meil on kokkuvõttes terves kaitseliinis probleeme ja see ei ole kindlasti ainult tema süü.“

Katie sõnul on ta Klavaniga kohtunud ning Eesti koondise kapten jättis sümpaatse mulje. „Ta on väga tore mees, oleme teda tihti puuetega inimeste alal kohanud ja autogrammi küsinud. Ta on siiras ja kahe jalaga maa peal,“ ütleb ta.

Buss, millega Klavan ja teised Liverpooli mehed staadionile tulid. (Kaarel Täll)

Pahur netikommentaator

Staadioni kõrval matšile piletit osta sooviv Brian meenutab oma sõnavõtu poolest anonüümset netikommentaatorit, kes analüüsimise asemel põrutab: „Saast. Ta on lihtsalt kohutav, jutul lõpp.“

Mingil põhjusel mees ikkagi Liverpooli ju palgati? „Klopile (peatreener Jürgen Klopp – toim) avaldas ta ilmselt Augsbugis muljet, aga minu jaoks on müsteerium, miks Mamadou Sakho Klavani asemel ei mängi. Siin ei tohiks küsimust olla. Ta on väga keskmine jalgpallur ja sobib minu arvates vaid liigakarikas mängima. Enda kohta on ta ju tegelikult hea olnud, aga see pole piisav. Võimalik, et oma suurte kogemustega on ta noortele eeskujuks.“

Philippe Coutinho särki kandva pojaga staadionile tulnud Andy sõnul on Klavani senised mängud olnud üle ootuste head. „Ta on tõeline meeskonnamängija. Klavan on mänginud rohkem, kui keegi oleks arvanud. Minu arvates on ta hästi hakkama saanud, kuid tänavu on tal raske regulaarselt mänguaega teenida.“

Miks nii? „Siinne tase pole tema jaoks liiga kõrge, kuid ta mängib ikkagi Inglismaa tippklubis. Mõnes muus meeskonnas oleks Klavan ilmselt põhimees.“

Mängule saabumine tuleb loomulikult pildile jäädvustada! (Kaarel Täll)

Mälestused Poomist ja unustatud Stepanov

Watfordi linnake oli karjääri lõpus koduks Mart Poomile ning teda pole siinkandis endiselt unustatud. „Muidugi, ta oli Derby County väravavaht,“ ütleb üks Watfordi toetaja eestlase nime kuuldes.

Kui mehele meelde tuletada, et Poom hooaegadel 2007-08 ja 2008-09 Watfordi särgis 19 liigamatšis mängis, tekib tema silmadesse imestus.

Sekkub kõrvalseisev sõber: “Mina mäletan Poomi! Kas ta tuli meie juurde vigastusega? See oli aeg, kui Watfordil polnud üldse raha ja pidime odavamaid mängijad otsima. Nime tegi ta endale ikkagi Derby County särgis. CVs on kirjas ka Londoni Arsenal, kuid tegelikult on ta ikkagi Derby mees.“