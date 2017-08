29aastane poolkaitsja oli Guardiola Barcelona aastate edu üks võtmetegelasi. Nüüd City lootsina tegutsedes on ta Busquetsi kohta mitmel puhul Kataloonia hiiult sobivat pakkumist küsinud. Hispaania koondislane tooks Manchesteri sinisesse meeskonda vajalikku kindlust.

1. Manchester City ja Pep Guardiola on valmis sel suvel veel kulutama, kui silm on peale pandud kogenud Sergio Busquetsile.

2. Barcelona on valmis Neymarit asendama taanlasega. Nimelt ollakse valmis Christian Erikseni eest välja käima koguni 110 miljonit eurot.

Pärast Neymari hiigelmüüki polegi Barcelona veel teenitud raha kulutama asunud, kuid nüüd on radarile tekkinud järjekordne nimi. Kuivõrd Philpp Coutihno palkamine näikse võimatuna, siis on asutud jahtima Tottenhamist Erikseni. Hind on aga krõbe ning taanlast alla 110 miljoni euroga ilmselt endale ei sikuta.

Õhtulehe hinnang: ülemineku toimumisel saab ilmselt eelkõige otsustavaks Tottenhami soov mängijat hoida suhtes rahaga. Barcelona jaoks pole säärase summa investeerimine sugugi keeruline ning ilmselt ollakse see valmis välja käima. Kuivõrd arvud on suured, siis võib uskuda, et Erikseni siirdumine Katalooniasse on küllaltki tõenäoline.

Christian Eriksen. (ANDREW COULDRIDGE)

3. Hinnatud Prantsusmaa koondise poolkaitsja otsib uut väljundit. Nimelt puudus Geoffrey Kondogbia viimaselt Interi treeningult, mis lisab üleminekujuttudele tuld.

Kaitsvast poolkaitsjast on suve jooksul huvitatud olnud mitmed Inglismaa tippklubid, eesotasas Chelsea ja Arsenaliga. Prantsusmaa meedia väitel on aga viimaselt Interi viimaselt treeningult puudunud Kondogbia soov Hispaania liiga. Nimelt on 24aastane vutimees käsi löömas Valenciaga.