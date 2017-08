Venemaa anti-dopingu koordinaatori Jelena Ikonnikova sõnutsi on kõigile süüalustele esitatud palve ebaausalt teenitud olümpiamedalid kohalikule alaliidule tagastada. "Oleme teinud kõik endast oleneva, aga kahjuks on protsess praegu seiskunud," sõnas Ikonnikova.

Viimase kümnendi Venemaa süsteemse dopingutarvitamise tagajärjel on väga paljud sportlased keelatud ainete tarvitamises süüdi mõistetud, mistõttu on nende tulemused kehtetuks muudetud.

Väidetavalt on medali tagastamise nõue esitatud kümnele sportlasele, kellest vaid kolm on seda teinud. Ja nemadki on vaid osa neljaliikmelisest teatevõistkonnast, kes tegelikult keelatud aineid ei tarvitanudki.