FC Barcelona on asunud Neymari eest saadud ulmelist 222 miljonit eurot vaikselt kulutama. Hiina jalgpalliklubi Guangzhou Evergrande peatreener Luiz Felipe Scolari kinnitas täna meediale, et seni Hiina kõrgliigas pallinud Paulinho on siirdumas Kataloonia suurklubisse.

"Summa, mis Barcelona tema eest välja käib, on suur tunnustus siin Guangzhou klubis tehtud tööle," sõnas Brasiilia koondise 2002. aastal MM-tiitlini tüürinud Scolari. "Soovime talle kõike paremat ja loodan, et ta on tulevikus edukas."

29aastase Paulinho saab Barcelona endale "vaid" 40 miljoni euro eest. Kuigi algselt lootis Hispaania vutikants Sambamaa jalgpalluri mängijaõigused saada väiksema raha eest. Siis pärast kaht tagasilükatud pakkumist ei jäänud Kataloonia meeskonnal muud üle, kui aktiveerida poolkaitsja lepingus olnud väljaostuklausel ja käia lauale kontrahtis kirjas olnud 40 miljonit eurot.