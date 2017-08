Lisaks info väga aeglase leviku üle tõusis Serbias ja nii mõneski teises riigis valusalt esile küsimus: kuidas pole suudetud 21. sajandil välja mõelda kindlamat ja mõistlikumat süsteemi numbrite kinnitamiseks?

Still amazed in 2017 we are using safety pins on bibs. In this case it probably cost Spanovich the Gold in the wLJ #IAAFWorlds pic.twitter.com/xFCp8O2O5d