Mõnigi võib küsida, mis vahet seal on, kas minna edasi esimese või teisena? Kuid suure tõenäosusega on! Teatavasti loositi novembris algava MMi põhivalikturniiri alagrupid juba maikuus ning on selge, millistesse seltskondadesse lähevad praeguse eelvalikturniiri gruppide võitjad ja millistesse teisena edasi pääsejad. Vahe on sees, seda just tugevuselt kolmandate meeskondade osas.

Eestil on teatavasti kahest mängust kaks võitu, nii Makedoonial kui ka Kosovol kolmest üks. Ometi on ses grupis veel igal meeskonnal teoreetiliselt võimalik tulla esimeseks ja jääda viimaseks. Eestile piisab esikoha kindlustamiseks ühest võidust, kuid sellele kohale võidakse jääda isegi kahe mitte eriti suure kaotuse korral. „Surnud ringi“ korral vaadatakse korvide vahet, mis Eestil on praegu +30, Makedoonial +5 ja Kosovol -35. Edasi pääseb teatavasti kaks paremat.

B: Läti, Türgi, Ukraina.

D: Itaalia, Horvaatia, Rumeenia.

F: Tšehhi, Soome, Island.

H: Kreeka, Iisrael, Suurbritannia.

Praegusel võistlusel gruppides teise koha saajad lähevad aga niisugustesse alagruppidesse.

A: Hispaania, Sloveenia, Montenegro.

C: Leedu, Ungari, Poola.

E: Prantsusmaa, Venemaa, Belgia.

G: Serbia, Gruusia, Saksamaa.

Alagruppidesse B, D, F ja H kuuluvad meeskonnad, kes said tänavustest EM-finaalturniiril osalejatest loosimisel nõrgima asetuse (Ukraina, Rumeenia, Island, Suurbritannia). Ülejäänud gruppidest enamiku koosseis on ühtlasem. Ning et sügisel algava põhivalikturniiri esimeselt etapilt saab iga alagrupi neljast tiimist kolm tükki järgmisse ringi, on väga oluline, kes on kahe tugeva järel see kolmas.

Selle kümnendi ametlikes mängudes oleme Ukrainat ja Islandi võitnud, Rumeenia aga pääses EMile vaid tänu sellele, et on ühe alagrupiturniiri korraldaja. Nii nende kui ka Suurbritannia edestamise šanss on täiesti reaalne.