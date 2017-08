Legendaarset väravat on vanameister meenutanud aja möödudes korduvalt. "Kui ma söödu sain, siis jäi see mulle natukene selja taha, seega pidin seljaga ennast värava poole keerama, et palli omaks võtta," sõnas mees kaks aastat tagasi The Guardianile antud intervjuus. "Edasine tegevus oli lihtsalt minu arvates kõige kiirem käitumine. See võis tunduda pisut eriline, veider või filigraanne, kuid minu jaoks oli lihtsalt tegemist kõige kiirema meetodiga, et väravavahiga silmitsi saada. Kui see õnnestus, oli tarvis pall vaid Givenist mööda lükata," meenutas hollandlane.