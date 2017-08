Madridi Reali peatreener Zinedine Zidane tunnistas, et Cristiano Ronaldole määratud viiemänguline keeld ajas tal harja väga punaseks.

"See häirib mind," sõnas suurklubi peatreener Hispaania uudisteagentuurile AS. "Tegelikkuses olen lausa vihane. Ma ei lange nii madalale, et hakkan kohtunike otsustega vaidlema, kuid kui vaatame kõike, mis seal mängus juhtus siis ... Mõelda, et just meie kaotame Ronaldo viieks mänguks. Olen selle üle väga tige. Arvestades, mis ta tegi, on tegemist ikka väga pika karistusega," sõnas mees.

"Jah, juhtunut ei saa olematuks teha, aga kui vaatame, mis Ronaldo tegi, siis kuidas nad said selle eest viis mängu anda? Ma loodan, et kui distsiplinaarkomitee uuesti koguneb, siis nad käivad selle situatsiooni uuesti üle," jäi Reali peatreener optimistlikuks.

Cristiano Ronaldo saadeti väljakult minema Reali superkarika mängus Barcelona vastu, kui väljakukohtunik portugallasest superstaarile sukeldumise eest teise kollase kaardi andis. Punast värvi kaarti enda eest sähvimas näinud Ronaldo andis õigusemõistjale selle peale väikse müksu, mille pärast teda viie mängu pikkune keeld ees ootabki.

Karistuse tulemusena ei saa portugallane osa võtta superkarika teisest mängust Barcelona vastu ja peab ühtlasi vahele jätma Hispaania kõrgliiga esimesed neli kohtumist.