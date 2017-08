Eesti korvpallikoondis läheb homme Saku Suurhallis vastamisi Makedooniaga. Võõrsil saadud 80:76 võidust on möödas kümme päeva ning vahepeal on mõlemad meeskonnad saanud tabelisse kirja ka võidupunktid Kosovo vastu.

Meie jaoks on olukord võrdlemisi lihtne, kui kohtumise võidame, väldime mudaliigat ja pääseme MM valikturniirile. Kui aga kaotame, jääb vigade paranduse võimalus Kosovo vastu ning isegi seal kaotusekibedust tundes on võimalus, et jääme alagrupis kahe parima sekka. Makedoonial asjalood aga nii lihtsad pole.

Peaksid makedoonlased Tallinnas homme kaotama, jääks nende saatus sõltuma Eesti - Kosovo mängust, ning kuna selleks hetkeks oleks eestlaste saatus võrdlemisi selge, võib Balkani karukoopas peetava mängu tulemus olla veidi mõjutatud.

Säärane asjade käik poleks sugugi 2011. aasta EMi poolfinalistile meele järgi ning olukorra tõsidust mõistab ka koondise ääremängija Ljubomir Mladenovski. "Teame, et oleme Kosovost parem meeskond. Selle tõestamiseks peame nüüd võitma vähemalt viie punktiga," sõnas mees, viidates kodusaalis Eestilt 76:80 saadud neljapunktilisele kaotusele.

"Juba eelmine kohtumine Kosovo vastu näitas, et suudame mängida küll. Läksime algusest peale täie rauaga panema ja see meile edu tagaski," iseloomustas pallur laupäevast mängu Skopjes. "Nüüd tuleb Eestiga mängida. Eelmine kord tabasid nad viskeid igalt poolt. Seekord on meie kord võita," sõnas mees rahvusvahelise alaliidu kodulehel.