Juulikuu esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult suvine üleminekuaken. Õhtuleht toob kuni akna sulgumiseni igapäevaselt lugejateni kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub. 1. Terve suve pealtvaataja rollis olnud Tottenham jahib 17aastase Fulhami imelapse allkirja. Inglismaa U19 koondislase Ryan Sessegnoni nimi on kosilasi meelitanud üle kogu Briti saarte. Esmajärjekorras on uksele koputamas käinud ülelinna suurklubid Arsenal ja Chelsea ning nüüd on järjekord jõudnud Tottenhami kätte. Väidetavalt on Spurs teinud mehe eest ka 27 miljoni euro suuruse pakkumise, mille Fulham tagasi lükkas. Kui praeguseks vaibunud spekulatsioonid Danny Rose'i mujale siirdumise kohta taas esile peaksid tõusma, on igati loogiline, et igaks juhuks turul ka ringi vaadatakse. Teatavasti on Tottenhamil hea nina noorte inglaste peale. Ryan Sessegnon (paremal). (GLYN KIRK)

Õhtulehe hinnang: Tänapäeva jalgpall on üks suur äri, seda teab ka Fulhami klubi juhtkond. Kuigi Sessegnoni etteasted on senimaani piirdunud vaid Inglismaa esiliigaga, on mehes potentsiaali küll ja veel. Arvestades, missuguseid summasid lajatatakse jalgpallurite eest alates tänavusest suvest lauale, oleks Fulhamil, mehe potentsiaali arvestades, mõistlik temast veel kinni hoida. Ikka selleks, et ise esmalt kõrgliigasse tõusta ning seejärel kordades suurem rahasumma sisse kasseerida.

2. Jose Mourinho on viimasel hetkel hakanud huvi tundma Barcelonast lahkumise äärel oleva Arda Turani vastu. 30aastast türklast on erinevad väljaanded Hispaania suurklubist minema viinud korduvalt, olgu siis sihtkohaks Madridi Atletico või Galatasaray. Just Turani vähene mänguaeg ja sellest tulenevalt võrdlemisi odav hind on põhjused, miks Ibeeria poolsaare poole on suunatud ka Manchester Unitedi pilgud. Arda Turan. (ELOY ALONSO) Õhtulehe hinnang: Mourinho mõtlemine on kahtlemata õige, sest kui Barcelona tõepoolest kommiraha eest Turanist oleks nõus loobuma, võidaks sellest pigem Inglismaa klubi. Ometi ei ole säärane käik loogiline. Elu on näidanud, et pallurid, kes pole varasemalt Inglismaa kõrgliiga vutistiili kogenud, Briti saartel kõige paremini hakkama ei saa. Sellega arvestab oma hinnapakkumise juures ka Mourinho. Turani kõige loogilisem käik oleks tagasi koju minek. Galatasaray ootab! 3. Viimati vasakkaitsja kohustusi täitnud Alex Oxlade-Chamberlain on muutunud linnarivaali Chelsea huviobjektiks. Londoni linna sinine klubi on kui õel arvutisüsteem, mis iga päev Arsenali postkasti uue e-kirjaga kostitab. Sisuks ei midagi muud, kui jätkuv päring - kas 40 miljonit eurot on piisav? Kui Alexis Sancheze ja Oliver Giroud üleminekutele on Arsene Wenger kategooriliselt käe ette pannud, siis 23aastasest inglasest on prantslane väidetavalt sobiva rahanumbri eest nõus loobuma küll. Alex Oxlade-Chamberlain. (ANDREW COULDRIDGE) Õhtulehe hinnang: Noore inglase karjäär on käinud üles alla nagu Ameerika mäed suuresti tänu erinevatele vigastustele. Järgmisel suvel saaks Ox'ist (mehe hüüdnimi - toim.) ka vabaagent, mis tähendaks, et Arsenal võib sootuks tühjade kätega jääda.