Üheksandat kuud rase tennisetäht Serena Williams loodab võistlustulle naasta juba jaanuaris peetavateks Austraalia lahtisteks meistrivõistlusteks.

"See on kõige pöörasem plaan, aga ütlen selle julgelt välja. See on sisuliselt kolm kuud pärast sünnitust. Praegu ei hakka ma sellest ideest loobuma, aga tean, et saavad olema päris intensiivsed kuud," ütles plaanide järgi septembri alguses sünnitav Williams ajakirjale Vogue.

Ameeriklanna peatus ka rassiküsimusel. "Paljud arvavad mu väljanägemise ja musta nahavärvi tõttu, et ma olen kuri. Kuigi usun, et mu konkurendid nii ei ütleks. Küsimus on neis, kes mind ei tea. Ja vastupidi - masside jaoks tundub Maria Šarapova tore ja malbe, kuigi ta ei pruugi kellegagi suhelda," heitis ta venelannast konkurendile varju.

"Öeldakse, et afroameeriklased peavad võrdseks kohtlemiseks olema kaks korda sama head kui ülejäänud. Mina olen selle väljakutse vastu võtnud - mul pole probleemi teistest parem olla," lisas Williams.