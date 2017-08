Londoni Arsenali jalgpalliklubi viimasest kõrgliiga triumfist on möödas juba kuraditosin aastat ning möödunud hooajal lõpetati Premier League sootuks väljaspool esinelikut. Viimase kümnendi kehva vormi silmas pidades pole ime, et mitmed Kahurimeeste poolehoidjad on oma ebausku peatreener Arsene Wengeri suunas väljendanud. Viimane tuli hiljuti välja aga paljude jaoks üllatava avaldusega.

Nimelt sõnas prantslane, et tema eelmise aasta lõpus kaua veninud kaheaastane lepingupikendus võis mõjutada hooaja lõppfaasis mängijate moraali ning kohtumiste tulemusi.

"Minu kevadine käitumine võis mõjutada meie hooaja lõppu. Ühel hetkel, mäletan, tulid teatud mängijad minu juurde ja küsisid, et mis mul kavas on," meenutas Wenger. "Oma otsustamatusega tõin meeskonna riietusruumi väikese murepilve, mis mõjutas ka mängijaid. See on treeneri suurim viga, kui ta jätab oma hoolealustele mulje, et ta pole 100% pühendatud ega asja juures. Lõpuks võtsin ennast ise käsile ja sõnasin neile - ma olen teiega, aga selleks peame mänge võitma," sõnas prantslane.

Mullu Inglismaa kõrgliiga viienda kohaga lõpetanud Arsenali jaoks oli tegemist esimese korraga, kui Arsene Wengeri juhendamisel Meistrite liigast välja jäädi. Tänavust hooaega alustas Londoni klubi 4:3 võidumänguga Leicesteri üle ning saabuval nädalavahetusel ootab neid võõrsil ees kohtumine Stoke Cityga.