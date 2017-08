Jalgpallis üle Euroopa omale nime teinud Hollandi keskväljamees Edgar Davis võitis hiljuti kohtulahingu arvutimängu League of Legends arendaja Riot Gamesi vastu. Omale kodumaal Amsterdami Ajaxis nime teinud ning hilisema karjääri jooksul Milani, Juventust, Barcelonat ja Interit esindanud Davids kaebas Riot Gamesi kohtusse, kuna leidis, et nende arendatavas arvutimängus oleva tegelase puhul on mängufirma inspiratsiooni saanud just tema pealt. Eski futbolcu Edgar Davids, League of Legends oyununda Şimşek Santrafor Lucian kostümünün kendisine benzediği için açtığı davayı kazandı. pic.twitter.com/8WZblasU3m — De Marke Gaming (@demarkegaming) August 12, 2017 League of Legends on online's mängitav arvutimäng, kus kaks viieliikmelist meeskonda lähevad teineteisega vastastikku. Eesmärgiks - hävitada vastase kaitserinnatisi ning lõpuks tungida nende baasi ning mäng lõplikult võita. Mängu ühe tegelase kostüüm, Striker Lucian (Ründaja Lucian - toim.), on tõepoolest legendaarse hollandlase moodi. Striker Lucian (leagueoflegends.com)

Algselt lootis Riot süüdistused ümber lükata, väites, et visuaalne sarnasus ei ole nii suur, et tõestada, et tegelase puhul tõepoolest Davidsi väljanägemisest inspiratsiooni ammutati. Olukorda tõi aga pöörde 2014. aastal sotsiaalmeedias avaldatud säuts, mis praeguseks küll kustutatud on.

Nimelt väitis tollane Rioti töötaja internetiavarustes just vastupidi, et arvutimängu tegelane on inspireeritud Edgar Davidsist. Kunagisele säutsule vastas omal ajal ka hollandlane ise. Thank youRT @GY4TSO @riotgames @LeagueOfLegends I think @esdavids noticed the resemblance! — edgar davids (@esdavids) June 6, 2014 Kuigi kolm aastat tagasi jättis Davids ametliku kaebuse esitamata, on arvutimäng vahepeal saanud maailmas ülimenukaks, mistõttu nõudiski mängija nüüd tagantjärgi oma isiksuse kopeerimise pärast rahalist kompensatsiooni. Lõik kohtuotsusest: