Lauavõitlus ja kõva viimane veerandaeg. Eesti koondise kaugvisked ei tabanud täna just loodetud moel, kuid seda kompenseeriti ennastsalgava lauavõitlusega. Kristjan Kangur, Erik Keedus, Martin Paasoja, Reinar Hallik noppisid ründelauast vähemalt kaks palli, Eesti kokku 13, Makedoonial lasti aga meie korvi all neid võtta ainult 6 tükki. Ning võidu tõi 20:10 edu viimasel veerandajal.

Kindlasti! Ummikute kiuste tuli Rocca al Maresse hoopis rohkem huvilisi kui nädal tagasi mänguks Kosovoga. Võib arvata, et mõnigi neist tuli kohale nimelt Reinari pärast. Võimalus viimast korda koondisesärgis näha viie aastaga end armastatuks mänginud korvpallurit tuli ära kasutada. Ning kui Reinar platsile pääsedes kohe palli pealt surus, oli vinge foon loodud. Kõige krooniks ka meeskonnale magus võit!

3. Mis valmistas muret?

Kaugvisete tabavus. Eesti koondise viimaste aastate trumbiks on olnud kaugvisked, kuid täna valmistasid need ebameeldiva üllatuse. Ehkki viskekohad polnud kõige kehvemad, oli pooletunnise järel 18 katsest tabanud kõigest 3, sealhulgas kolmandal veerandil mitte ühtegi. Positiivne oli asjaolu, et sellele vaatamata püsis skoor algusest peale tasakaalus. Lõpuveerandil tabas vastase maa-ala kaitsesse asudes ülitähtsa kolmese Sokk.

4. Kes oli mängu parim?

Sten-Timmu Sokk. Mängujuht võttis viimasel veerandil rasketel hetkedel mitmel korral mängu enda peale ja tegi seda edukalt. Küll sopsas ühe harva kolmese, siis meelitas oskuslikult vigu välja ja andis Martin Paasojale nutika söödu. Ning kaitses astus vapralt ette endast võib-olla kaks korda raskemale Giorgi Cekovskile, samuti tegi vaheltlõike. Ta kerkis 15 punktiga ka Eesti suurimaks korvikütiks!

5. Mida peab Eesti edasist silmas pidades parandama?

Esimesel poolajal jättis kaitse soovida. Kui Eesti pole peaaegu kunagi vastast üle visanud, tähendab see, et võitmiseks tuleb mängida kõvasti kaitses. Täna oli poolajaks makedoonlaste visketabavus ligi 60 protsenti (tõsi, eestlaste enda oma samuti), nad tabasid sel suvel esimest korda ka kaugelt hea protsendiga. Skoor ei kasvanud ülemäära suureks seetõttu, et mängutempo polnud eriti kõrge. Ent kui Skopjes suudeti hästi ohjeldada vastase leegionäri Jordan Theodore'it, siis nüüd kogus ta juba poolajaga 13 punkti ja 6 korvisöötu. Samas pärast vaheaega paranes olukord selgelt.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Avaldame kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?