Küsimusele, kui väga hakkab Eesti koondis laupäeval Kosovo vastu oma koondisekarjäärile joone alla tõmbavad Reinar Hallikut igatsema vastas Kangur rahulikult. "Olgu see Reinar või keegi teine, kes koondise eest mängib. Kui ta meil on ja ühel hetkel enam mängida ei saa, on see alati suur kaotus. Tuleb lihtsalt loota, et keegi noortest tõstab pead ja tuleb tema asemele," oli pallur optimistlik.