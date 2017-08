Pärast kahvatut hooaega on Vueltale pääsemine sellegipoolest igati positiivne. Paar nädalat tagasi oli seis veel üpris hall. „Uudis üllatas küll, aga hiljem sain aru, et Norras Arctic Race’il olin tasemel ja paljud tiimikaaslased on hetkel erinevate vigastustega kimpus. Seega tiimil suurt valikut polnudki,“ selgitas ta.

Õiget minekut pole Taaramäe sel aastal veel tunda saanud, ent põhjapolaarjoone taga hakkas juba looma. „Hing on rahul, olin iga päev tugev ja vastupidav. Usun, et parim vorm tuleb Hispaanias alles kolmandal nädalal,“ sõnas ta lootusrikkalt.

Tihe konkurents

Katjuša eesmärk on seega Zakarin võitjaks aidata. Ülesanne pole lihtsate killast, sest favoriitide nimekiri on hirmkõva. Juulis neljandat korda Tour de France’il triumfeerinud Chris Froome (Sky), Astana liider Fabio Aru, Itaalia legend Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) ja karjääri viimast suurtuuri alustav hispaanlane Alberto Contador (Trek-Segafredo) on vaid mõned kõlavamatest tegijatest.

Kui kõik läheb hästi, näeb Taaramäed järgmisel aastal juba tulemust tegemas. Tõsi, Vueltal ilmselt mitte, sest tema uus koduklubi Direct Energie ei pruugi Hispaania velotuurile kutset saada. Mullu vabapääse ikkagi teeniti, ent tänavu mitte. Selline tugevuselt rattamaailma teise gruppi kuulujate elu juba on. Katjušal ja Taaramäe eelmisel tiimil Astanal World Teami meeskonnana taolisi muresid pole.

Pro Continentali klubide hulgas on Direct Energie siiski jõukamate seas ja sellest räägib ka sõitjate nimekiri. Thomas Voeckler (lõpetas karjääri pärast Tour de France’i), Bryan Coquard (lahkub hooaja lõpus meeskonnas) ja tõusev täht Lilian Calmejane pole mingid naljamehed.

„Direct Energie on kindlasti prokontinentaaltiimidest üks suuremaid. World Touri litsents saadaks võib-olla ka, aga meeskond ei tahagi seda. Litsents on kallis ja kohustused suuremad. Tiim tunneb, et neil pole piisavalt jõudu, et kõigil suurtel sõitudel osaleda, seega sobibki neile paremini valitud kalender. Usun, et suurim pluss minu jaoks on see, et 90 protsendil sõitudest saaksin õnne proovida ja võidu peale kihutada,“ lausus Taaramäe.

Ratastel restorani võlud

„Pealiskaudne on arvata, et Pro Continetali meeskonnaga liitumine on tagasiminek. Igas tiimis on oma tugevad ja nõrgad küljed. Näiteks oli Cofidise aegadel tiimi miinuseks väiksem eelarve ja seetõttu püüti sõite võita muude taktikaliste käikudega ja nähti iga ratturiga personaalselt rohkem vaeva, sest iga sõit ja võit oli tähtis. Ma tegin oma parimad eraldistardist sõidud just siis ja üks põhjus võis olla see, et siiani on Cofidis ainuke tiim, kes ratturid igal aastal tuuletunnelisse aerodünaamikat lihvima saadab,“ lisas ta.