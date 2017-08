Saksamaa ralli

„Nüüd on meie parim võimalus,“ tunnistab Wilson, kellel pole kunagi varem olnud tiimis Sebastien Ogier' kaliibriga meest ehk pilooti, kes end asfaldil niivõrd koduselt tunneb. „Ta on kolm korda siin võitnud ja teab, mida selleks teha tuleb,“ arutleb 61aastane britt.

Tõsi – 2002. aastal MM-sarjaga liitunud Saksamaa rallil on seni võite kogunud vaid Citroenil, Hyundail ja Volkswagenil kihutanud mehed. Wilson usub, et Sebastien Ogier, Ott Tänak ja Elfyn Evans suudavad kamba peale Suurbritannia tiimi nukra seeria viimaks lõpetada.

„Saksamaa pole minevikus meie vastu kuigi helde olnud. See on ainus ralli, mida me veel võitnud pole,“ ütleb M-Spordi meeskonna juht Malcolm Wilson.

Koos Saksamaa etapiga jääb tänavu sõita veel neli rallit ning Ogier jagab MM-sarjas 160 punktiga esikohta koos Thierry Neuville’iga (Hyundai). 119 punkti kogunud Tänak on kolmas, talle järgneb viis punkti vähem teeninud Jari-Matti Latvala.

Kõigil on, mille nimel võidelda! Teoorias on terve neliku tiitlilootused veel elus, kuid reaalsuses võitleb Tänak koos Latvalaga ikkagi poodiumi kolmanda astme nimel. Ogier'l tekib aga suurepärane võimalus Neuville'iga vahet taas veidi suurendada.

Tänak vs Latvala

Peab tunnistama, et Latvala on Saksamaa teedel eestlasest kindlamat minekut näidanud. 2012. ja 2015. aastal jäi soomlane viinamarjaistanduste vahel kulgeval rallil teiseks, lisaks on ta kogunud veel hulga kohti esikümnes.

Tänak tegi Saksamaal oma parima sõidu 2015. aastal, kui sai kaheksanda koha. Lisaks saatis eestlast edu 2014. aasta võidusõidul, mille ta lõpetas WRC2 klassi teise kohaga, võidu noppinud Pontus Tidemandist jäi lahutama vaid 1,8 sekundit.

Kuigi seni pole Saaremaa mehel asfaldil veel täistabamust tulnud, siis tegelikult on ta Saksamaal oma kiirust tõestanud. 2012. aastast on kirjas kaks kiiruskatse võitu, kuid ka pärast seda on 29aastane rallimees tegelikult korralikku hoogu näidanud ja tippudele lähedal olnud.

„Kiired kruusarallid on küll mu lemmikud, kuid ootan väga ka asfaldi väljakutset. Arvestades meie kiirust Monte Carlos (kolmas koht – toim) ja Korsikal (11. koht – toim), saab olema huvitav näha, milleks nüüd võimelised oleme. Pole põhjust arvata, et me ei looda tugevat tulemust,“ arutleb Tänak ralli eel M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

Asfalt pole Eesti rallimeeste jaoks kuigi kodune teekate, kuid tegelikult oskab Tänak neid väljakutseid nautida. „Saksamaa kuulub mu lemmikute asfaltrallide hulka. Iga kiiruskatse on erinev ja seal saab end tõsiselt proovile panna – kuidas suudad erinevate oludega kohaneda?“ räägib ta.

Augustikuine Rheinland-Pfalzi liidumaa pakub üllatavaid ilmaolusid, kus pole kunagi täpselt teada, kas rallimehi tervitab põrgukuumus, vihm või torm. Veidi nagu Eestis, kuid kohati isegi veel heitlikum. Hetkel lubab ilmateade nädalavahetuseks hoovihma, sooja võiks olla 18-24 kraadi ringis.

„Ilm on selles regioonis väga muutlik. Meie jaoks on ülioluline saada kiiruskatsetelt kõige värskemat infot ja teha ilmameeskonnaga pidevat koostööd,“ arutleb Tänak.

Wilsoni jaoks ei käi MM-sarjas võitlus vaid Ogieri ja Neuville või Tänaku ja Latvala vahel. M-Sport jahib läbi aegade esimest konstruktorite MM-tiitlit ja hetkel on nende edu lähima jälitaja Hyundai ees 34 punkti.

Tänak mõistab iga punkti tähtsust ning sõnab tõelisele tiimimängijale kohaselt: „Ajalugu on näidanud, et Saksamaal võib kõike juhtuda. Meie keskendume endast parima andmisele ja meeskonna edu suurendamisele.“

***

Saksamaa ralli

Esimene kiiruskatse: neljapäeval kell 20.10

Viimane ehk 21. kiiruskatse: pühapäeval kell 13.18

1 165 250 meetrit on ralli pikkus, millest 309 170 meetrit kulub kiiruskatsete läbimisele ja 856 080 meetrit ülesõitudele.

2 313 rehvi toob kohale ainuüksi Michelin. Kokku kaalub rehvitootja kokku toodav kraam 32 000 kg.

350 000 meetrit turvalinti kulub korraldajatel vajalike alade eraldamiseks. Lisaks läheb käiku 45 km plastikust ja 16 km metallist aedikut.

70 eurot maksis eelmüügist ostes ralli nelja päeva pilet.

***

MM-sarja üldseis: 1. Thierry Neuville (Hyundai) 160 punkti, 2. Sebastien Ogier (M-Sport) 160, 3. Ott Tänak (M-Sport) 119, 4. Jari Matti Latvala (Toyota) 114.

Konstruktorite karikas: 1. M-Sport 285, 2. Hyundai 251, 3. Toyota 193, 4. Citroen 135

***

Toyota kolib osaliselt Eestisse

Toyota rallimeeskond kolib järgmisel aastal olulise osa oma tegevusest Eestisse, kirjutab Soome ajaleht Ilta-Sanomat. Seni paikneti Jyväskylä lähedal Puuppolas, Eesti baas tuleb Tallinna külje alla Peetri asulasse.

„Jah, meil on sellised plaanid. Eesti baas peaks kasutamiseks valmis olema järgmisel aastal. Millal täpselt, ei oska veel öelda,“ kinnitas Toyota meeskonna boss Tommi Mäkinen. Jutud Eesti baasist hakkasid ringlema juba möödunud aastal.

Tommi Mäkinen (keskel) koos Jari-Matti Latvala (paremal) ja Miikka Anttilaga. (REUTERS)

Lehe andmetel on kolimise peamine põhjus Eesti oluliselt hõlpsam maksukeskkond. „Küsimus pole tegelikult ainult maksudes. Eesti asub võrreldes Kesk-Soomega logistiliselt oluliselt paremas asukohas. MM-etappidele sõites säästame nii koguni ühe ööpäeva,“ täiendas Mäkinen.

Tema sõnul Soomega sidemeid siiski ei katkestata. „Puuppola jääb meie peamiseks baasiks, aga meil on selle kõrval vaja ka Eesti keskust. Käesolev hooaeg on näidanud, et asjade transportimine on võtnud oodatust rohkem aega. Ma ei räägi isegi ralliautodest, pigem kõigest muust varustusest, mis ralli juurde käib,“ lausus viiekordne MM-sarja üldvõitja.