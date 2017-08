"Olen eluaeg rääkinud, et koondises on väga vahva mängida. Saal on alati sinu poolt, suvel on ilmad soojad ja tänu sellele peab keha paremini vastu. Punt on alati tore. Väike verevahetus on toimunud, kuid kokkuvõttes suurt muutust pole," võttis kodupubliku ees viimase mängu pidanud korvpallur Reinar Hallik oma kuus koondiseaastat kokku.

"Tänane mäng oli eriline. Üritasin ärevust vältida, püüdsin mängu tähtsusele mitte mõelda. Olen väga tänulik rahvale ja võistkonnale – et nii palju inimesi saali tuli ja võistkond võita aitas. Kui oleksime visanud sada punkti ja kaotanud, jäänuks sellest väga halb tunne," rääkis Hallik pärast Makedoonia üle saadud 74:65 võitu.

Kas novembris näeme? „Ei näe! Arvan, et Eesti teisest liigast ei pressi koondisse.“