Eesti korvpallikoondis kindlustas täna Makedoonia üle saadud võiduga MMi eelkvalifikatsioonist teatavasti edasipääsu. Sama suutis ka Rootsi, kuid laupäeva ehk viimase mängupäeva eel jääb õhku veel mitu intriigi.

Nimelt mängivad A-alagrupis Rootsi kõrval teisele edasipääsukohale Armeenia ning Bosnia ja Hertsegoviina! On üllatav, et aastaid Euroopa korvpalli kõvade keskmike sekka kuulunud Bosniat niisugune oht ähvardab, aga nii see on. Lisaks peetakse otsustav kohtumine Jerevanis.

Täna alistas Rootsi USA päritolu mängijatega palistatud Armeenia 93:70 ja Bosnia võõrsil Slovakkia 92:74. Nii Rootsil, Bosnial kui ka Armeenial on võite 3, Slovakkial 1. Viimases voorus võõrustab Rootsi laupäeval Slovakkiat ning on väheusutav, et kodus lastakse end üllatada. Rootsi saab võidu korral esimese ja kaotuse puhul teise koha, sest ta on omavaheliste mängude võrdluses plussis nii Armeenia kui ka Bosniaga.