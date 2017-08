MOTO

Aasta suurim motospordisündmus algab juba homme



Eeloleval nädalavahetusel toimub taas Kiviõli tuhamäe motokompleksis külgvankrite MM- ja quadracerite EM-etapp ning sarnaselt eelmisele aastale on tegemist lausa kolm päeva kestva suurüritusega, kus tegemisi ja kaasaelamist jagub kõikideks päevadeks.

Kiviõlis toimub MM-etapp! (Rauno Kais)



Baltikumi suurim motofestival saab avapaugu juba reedel, 18. augustil, mil rahva ette tuuakse mitu kaasaelamist ja ka tehnikahuvilistele osalemislusti pakkuvat show-võistlust. Esimesena astuvad võistlustulle sääreväristajad ehk punnvõrrid, peale mida toimub suusakeskuse ette rajatud erinevate takistustega vürtsitatud rajal ekstreemne enduro proloog. Samal ajal algab ka suusanõlval asuval mägiautode rajal isetehtud sõidukite võistlus, kus mäest kihutatakse alla enda tehtud mootoriteta masinatel. Peale neid aga hakkavad sama rada pidi mäkke sõitma tänavatsiklite omanikud. Kõik mainitud võistlused olid eelmisel aastal väga populaarsed ning tänavu on seoses sellega oodata ka rohkem osalejaid.



Laupäev kuulub juba "tõsisele" spordile, kui paralleelselt peetakse nii Eesti renduurosprindi karikavõistluse etappi, sõidetakse külgvankrite ning quadide treening- ja kvalifikatsioonisõidud ning õhtu lõpetavad ekstreemne mäkketõusuvõistlus ja traditsiooniline spetsiaalselt valgustatud rajal toimuv efektne soolotsiklite öökross.



Pühapäeval heitlevad aga kahekümne erineva riigi külgvankrite meeskonnad maailma- ja quadisõitjad Euroopa meistrivõistluste punktide ees. Mõlemas klassis on osalemas ohtralt eestlaseid eesotsas külgvankritel terve MM-hooaega kaasategeva Kert Varikuga, kellel seekord korvis nimekas lätlane Lauris Daiders. Quadidel on kohal eelmisel aastal Rahvust krossil poodiumile sõitnud Team Estonia liikmetega, kellest Kevin Saar on tänavu väga heas hoos ja võitis just äsja peetud EM-etapi Lätis.



Motofestivalil loovad reedel meeleolu ansambel Terminaator ja Pühamüristuse DJ-d ning laupäeval A le Coq löögirühma trummishow ja Ziggy Wild.



Kõigil kolmel päeval toimub hulgaliselt mänge publikule, lastele on avatud oma tegevusalad ning soovijad saavad proovida tuhamäe seikluskeskuse mägiautode rada ning ekstreemset trosslaskumise seiklusspordiatraktsiooni.