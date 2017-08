Juulikuu esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult suvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni kuni akna sulgumiseni kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub.



1. Barcelona jõuab sihtmärkidele järjest lähemale ja lähemale. Augusti alguses Neymari kaotanud ning Hispaania superkarikafinaalis kahe mängu kokkuvõttes Madridi Realile koguni 1:5 alla jäänud Barcelona on hädas! Nad vajavad uusi täiendusi, kuid kõik teavad, et katalaanidel on hetkel raha rohkem kui muda. Siiski tundub, et nii Ragnar Klavani klubikaaslane Philippe Coutinho kui Dortmundi Borussia noor staar Ousmane Dembele peavad lähiajal kotid pakkima ning Barcelonasse kolima. Eile teatas klubi ametnik Pep Segura, et mõlemad diilid on lähedal ning ta eeldab, et tehingud saavad tehtud. Väidetavalt peaks mõlema mehe eest kukrut kergitama umbes 150 miljoni euro võrra.

Õhtulehe hinnang: Meeste eest nõutakse üüratut summat (kui diilid läbi läheksid, mahuksid Dembele ja Coutinho suure tõenäosusega maailma läbi aegade kolme kallima jalgpalluri sekka), kuid selge on see, et Barcelona vajab värsket verd. Esiteks on neil vaja fännidele tõestada, et Neymari lahkumine ei tähenda, et klubi ambitsioonid oleks vähenenud. Teiseks, kuidagi tuleb Zinedine Zidane juhitava Madridi Reali kannul püsida. Õhtuleht usub, et mõlemad mehed mängivad varsti uues koduklubis. Ousmane Dembele. (Matthias Schrader)

2. Manchester City jahib rivaali suurimat staari Kuna Arsenal ei soovi Alexis Sanchezest lahti lasta, on Manchesteri sinine suurklubi oma pilgud suunanud väidetavalt Londoni Chelsea tähtmängija Eden Hazardi suunas. Sel suvel juba ligi 250 miljonit eurot kulutanud City peatreener Pep Guardiola tahab, et belglasest saaks tema selle suve suurim ost. Kuuldavasti uurib Hazardi kohta maad ka Barcelona. Mehe hinnaks on meedia andmetel umbes 120 miljonit eurot. Polegi kõige hullem!



Õhtulehe hinnang: Hazard ei liigu kuhugi! Chelsea ei taha kindlasit oma suurimat staari liigakonkurendile müüa ning Barcelonal on väidetavalt teised sihtmärgid. Pealegi, Chelsea loots Antonio Conte pole klubi tänavuse üleminekusuvega üldse rahul olnud. Kui Hazard peaks lahkuma, võib see ka Contele viimaseks piisaks karikas olla. Eden Hazard. (ADRIAN DENNIS) 3. Arsenal müüb Inglismaa koondislase esiliigasse!?