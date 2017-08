Nüüd on see ametlik! Eesti korvpallikoondise ääremängija Siim-Sander Vene siirdus Itaalia meistriliiga klubisse Reggio Emilia.

Mehe jaoks on see karjääri viiendaks välisriigiks. Varem on ta lisaks Eestile pallinud Leedus, Saksamaal, Lätis ning Venemaal. Mullu pallis ta just idanaabrite satsis Nižni Novgorodis.



Eelmisel aastal võitles Reggio Emilia Itaalia liiga põhiturniiril välja kuuenda koha, play-off'is langeti juba esimeses ringis ehk veerandfinaalis. Lisaks kohalikule liigale võetakse tänavu mõõtu ka Euroopa tugevuselt teises klubisarjas EuroCup, kus minnakse B-alagrupis vastamisi Istanbuli Galatasaray, Müncheni Bayerni, Jerusalemmi Hapoeli, Panevžyse Lietkabelise ning Buducnostiga.



Reggio Emilia üle 170 000 elanikuga linn asub Põhja-Itaalias ning on ka samanimelise provintsi keskuseks. Muuseas, aastatel 1989-1991 mängis Vene uues koduklubis ka legendaarse Kobe Bryanti isa Joe!