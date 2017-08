Laupäeval on Pärnus õhk paksult pinget täis, sest suvepealinnas selguvad 2017. aasta Eesti meistrid rannajalgpallis.

Enne viimast ja üliotsustavat etappi on kõik lahtine. Liidri BSC Thunder Häckeri vahel ning teisel kohal paikneva Nõmme BSC OlyBeti vahe on kõigest punkt. Senise viie etapiga on nad kogunud vastavalt 47 ning 46 silma. Oma võimalus on ka SK Augur Enematil, kes jääb esikohast maha viie punktiga.