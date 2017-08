„Enne kuulus see ralli maailma paremate hulka, tänavu on siin aga väga igav,“ teatas üks juhtivaid piloote enne täna algavat Sakamaa rallit.

Anonüümseks jääda soovinud rallitipp oli ajakirjaga Autosport suheldes väga pettunud. „Nad on muutnud kogu selle võistluse natuuri. Rajad on pidevalt sirged, sirgele järgneb veel üks sirge ning lõpuks tuleb üks peaaegu sirge kurv. Mis selle kõige mõte on? Minu jaoks on see üsna nüri.“

Hayden Paddoni kaardilugeja Seb Marshall selgitas, et reedesed viinamarjaistanduste vahel liuglevad kiiruskatsed ja laupäeval kaks korda läbitav legendaarne Panzerplatte kiiruskatse panevad suuresti paika ralli võitja. „Pärast seda on kiiruskatsed ülikiired ning suuri vahesid enam sisse ei sõideta,“ rääkis Marshall.