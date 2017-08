VÕRKPALL

Eesti võrkpallikoondis kohtub täna, homme ja ülehomme Hispaaniaga.

"Poistel on neis kolmes mängus väga konkreetsed ülesanded," ütles rahvuskoondise peatreener Gheorghe Cretu kontrollmängude eesmärke kommenteerides. "Tahan näha agressiivsust blokis ja kaitses, eriti olukordades, kus jääme vastase tugeva servi surve alla ja meie vastuvõtt pole ideaalne. Samuti on minu jaoks väga tähtis, et meeskond mängiks korralikult lõpuni n-ö tähtsad punktid – need on nii geimi lõppe otsustavad pallivahetused, aga ka kergelt üle tulnud pallid, mida vahel kipume veidi lohakalt lahendama," kirjeldas Cretu konkreetseid mänguelemente, millele treenerid viimases kolmes EM-finaalturniiri eelses mängus põhitähelepanu pööravad.

(Tiina Kõrtsini)

Eesti – Hispaania mängude ajakava Tallinnas Tondiraba jäähallis:

Reedel 18. augustil kell 18:30

Laupäeval 19. augustil kell 18:30

Pühapäeval 20. augustil kell 12:00