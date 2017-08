Tallinna Selveri võrkpalliklubi on käed löönud füüsilise ettevalmistuse treener Mirko Fasiniga, kes on juba aastaid Eesti koondist abistanud.

Mirko puhul on tegemist ülimalt kogenud jõusaali treeneriga, kes on treeninud paljusid tippsportlasi ja -klubisid!

"Mulle meeldib, et saan treenida ja toeks olla noortele andekatele võrkpalluritele, kes on Eesti võrkpalli tulevikulootused. Tahan aidata neil saavutada head füüsilist vormi, et noored poisid saaksid oma eesmärki täita!" sõna Mehhiko juurtega itaallane.

Samuti hakkab ta jõusaali treeninguid läbi viima ka Audentese spordigümnaasiumi noortele võrkpalluritele!